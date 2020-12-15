Поднимаясь по лестинице на крышу мужчина не удержался и упал

В Липцах Харьковского района в результате несчастного случая погиб 68-летний мужчина, сообщили в полиции.



Вызов поступил в Липецкое отделение полиции 14 декабря в 20:45.



Мужчина приехал на свою дачу и хотел залезть на крышу, чтобы прочистить дымоход. Однако когда начал подниматься по лестнице, не удержался и упал на бетонную поверхность. От полученных повреждений пострадавший погиб на месте.



Информация внесена в Единый учет Липецкого отделения полиции.















