Спасатели предупреждают, в случае обнаружения подозрительных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.

На проспекте Григоренко во время проведения земельных работ была обнаружена мина времен Второй мировой войны, сообщили спасатели.



Для ее обезвреживание на место происшествия была вызвана пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Харьковского гарнизона ГСЧС. Найденный боеприпас был обезврежен на специальной подрывной площадке.



После обследования других взрывоопасных предметов не обнаружено.





