Предварительный прогноз от правительства на следующий год

Минэкономики дало прогноз курса доллара к гривне на следующий год. И, согласно проекту "Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы", обменный курс на конец года опустится до 28,8 грн, пишет РБК-Украина.По самым пессимистичным прогнозам курс доллара будет составлять 29,1 грн. за один доллар. Такую цифру Кабинет министров обговорил с Национальным банком при согласовании государственного бюджета на следующий год.