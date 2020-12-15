Как считают американские эксперты ее эффективность более 94%

Регулирующие органы США заявили, что вакцина Moderna безопасна и эффективна для предотвращения коронавируса у людей, пишут Буквы.



Сотрудники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выпустили отчет, в котором говорится, что вакцина компании Moderna на 94,1% эффективна в предотвращении COVID-19.



FDA обнаружило, что вакцина была одинаково эффективной для расовых и этнических групп, а также для людей с сопутствующими заболеваниями. Согласно отчету, она эффективна на 86,4% у людей в возрасте 65 лет и старше и на 95,6% у людей от 18 до 65 лет. Наиболее частыми системными побочными эффектами были утомляемость и головная боль.



Это означает, что вакцина Moderna может стать второй после Pfizer/BioNTech, разрешенной в США.