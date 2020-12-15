В Центре общественного здоровья сообщают, что единственный способ избежать заражения - своевременная вакцинация.

Как сообщили в ЦОЗ, последний случай диагностировано 21 ноября в Волынской области, где 59-летний мужчина заразился из-за травмы правого предплечья. На пятый день пострадавший был госпитализирован в отделение реанимации с диагнозом «столбняк».«У больного был тяжелое состояние: головокружение, запрокинута голова, напряженные мышцы спины и шеи, периодические генерализованные судороги, прогрессирующее онемение мимических мышц (сардоническая улыбка), спазмы мышц лица. Последнюю прививку против столбняка мужчина сделал в 2006 году»,- рассказали в Центре общественного здоровья.Всего, согласно официальной статистике, в 2020 году медики зафиксировали 12 случаев заболевания столбняком. Из них пять случаев среди детей 10-14 лет, один - 15-17 лет и шесть случаев заболевания среди взрослых. Заболевания были выявлены в Волынской, Николаевской и Винницкой областях - по два случая, а также Ровенской, Львовской, Черниговской, Киевской, Полтавской и Харьковской областях - по одному случаю.Столбняк - это инфекционное заболевание, передающееся при контакте со спорами бактерий Clostridium tetani. Инфицироваться возможно из-за попадания грязи в рану, в результате укусов животных или травмирования острыми предметами, обломками древесины. От человека к человеку это заболевание не передается. Без своевременной медицинской помощи болезнь может привести к смерти.Единственный надежный способ защититься от столбняка - вакцинация, которая проводится раз в десять лет.Медики сообщают, что за 10 месяцев в Украине прививки от столбняка получили лишь 64,8% детей до года. Охват прививками в других возрастных категориях: 18 месяцев - 66,4%, 6 лет - 46,5%, 16 лет - 63%, взрослые - 39,3%.