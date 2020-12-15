Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте городского совета.Харьковчанин Дмитрий Шклика обратился к городским властям с требованием капитально отремонтировать общеобразовательную школу №97, которая находится на улице Гвардейцев Широнинцев.
По словам автора, условия, в которых сегодня учатся дети, являются для них абсолютно некомфортными.
«Обращаюсь к городским властям с просьбой сделать капитальный ремонт в ХООШ №97, с целью сделать комфортные условия обучения в школе для учащихся. Условия в школе сейчас похожи на 30-40 лет назад. Поэтому прошу провести в этой школе капитальный ремонт, для того чтобы детям было комфортно учиться»,- сообщает автор.
На данный момент петиция набрала лишь 8 голосов из 5000 необходимых.