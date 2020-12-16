В этот день мир отмечает День лохматых и День покорения вершин

День покорения вершин отмечается ежегодно 16 декабря.



Православная церковь 16 декабря чтит память епископа Иоанна Молчальника. Прозвище «Молчальник» святой получил за безмолвие, которое хранил более 40 лет. Сегодня самое подходящее время для поговорки «Молчание - золото». Согласно древним преданиям, тому, кто будет немногословным в этот день -вскоре улыбнется удача.



День ангела отмечают: Андрей, Георгий, Иван, Николай, Егор, Савва, Федор, Алиса, Ксения, Аделаида (Адель), Зорян.