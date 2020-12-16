Водитель госпитализирован

На Алексеевке автомобиль врезался в столб. Об этом сообщили очевидцы в телеграмм-канале. Авария произошла вечером 15 декабря на перекрестке пр.Победы и ул.Клочковской.

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