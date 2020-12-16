События На Алексеевке автомобиль не смог разминуться со столбом Вечерний Харьков 09:28 349 Водитель госпитализирован На Алексеевке автомобиль врезался в столб. Об этом сообщили очевидцы в телеграмм-канале. Авария произошла вечером 15 декабря на перекрестке пр.Победы и ул.Клочковской. Читайте также Синоптики снова предупреждают о сложных погодных условиях На Белгородском шоссе автобус протаранил машину В Харькове автомобиль врезался в забор БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Синоптики снова предупреждают о сложных погодных условиях События 10:35 Лента новостей Синоптики снова предупреждают о сложных погодных условиях 10:35 На Белгородском шоссе автобус протаранил машину 10:20 В Харькове автомобиль врезался в забор 10:15 В Харькове спасли женщину, которая хотела покончить жизнь самоубийством 09:57 В Харькове горела многоэтажка 09:40 На Алексеевке автомобиль не смог разминуться со столбом 09:28 В травматологии городской больницы не осталось свободных мест 09:20