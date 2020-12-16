В детской травматологии свободные кровати есть

По состоянию на вечер 15 декабря в травматологическом отделении 17-й городской больницы, рассчитанном на 50 пациентов, не осталось свободных мест для пациентов. Все кровати были заняты людьми, получившими травмы из-за гололеда, пишет ""Суспільне".



Об этом рассказал главврач больницы Дмитрий Черепов.



По словам Черепова, взрослых пациентов с травмами начали госпитализировать в другие отделения. Чаще всего речь идет о повреждении конечностей - рук, ног, иногда это травмы позвоночника или таза.



"У нас есть отделение травматологии. В этом отделении заполненность на 100%, но в связи с тем, что больные обращаются, и им нужна госпитализация, то эти люди госпитализируются в другие отделения нашей больницы хирургического профиля", - пояснил Черепов.