В Киевском районе во время пожара в 17-ти этажном доме пожарные эвакуировали 20 человек

Как сообщили спасатели, вызов поступил на улицу Короленко, 23, вчера, 15 декабря в 19:22.



К месту пожара были направлены 2 отделения службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице. На момент прибытия пожарных выяснилось, что на лестничной клетке горит электропроводка в электрощитовой на площади 2 кв.м. Из-за сильного задымления с верхних этажей спасателям пришлось выводить на свежий воздух 20 человек.



В 19:27 пожар был локализован и в 19:32 окончательно ликвидирован.



Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.