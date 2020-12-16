В Харькове патрульные спасли женщину, которая хотела выпрыгнуть из окна

Как сообщили в полиции, вызов поступил с улицы Тринклера вчера, 15 декабря, около 10:00. Очевидцы сообщили, что на подоконнике сидит женщина и намерена выпрыгнуть из окна.



По словам дочери женщины, ее матери кто-то угрожал и писал оскорбительные сообщения на мобильный телефон.



Одному из патрульных удалось отвлечь взволнованную женщину, а девушка-патрульная схватила ее за руку и перетянула ее в безопасное место.



В дальнейшем женщину пeрeдали медикам.