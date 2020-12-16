Правоохранители изъяли 4 тонны спирта

В Дергачевском районе полицейские разоблачили предприятие, производившее алкогольную продукцию под брендами известных марок, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.



В ходе досудебного расследования выяснилось, что, согласно налоговой отчетности, предприятие не производило и не реализовывало спиртное. Однако в цеху нашли рабочую линию по производству алкогольных напитков, которые выпускали под брендами известных марок. При этом ни спирт, ни марки акцизного налога для производства алкогольной продукции предприятием в 2020 году официально не получались.



Изготовленное на подпольном предприятии спиртное сбывали в точках продаж на территории Харьковской области.



В ходе обысков правоохранители изъяли свыше 4 тонн спирта, более 500 бутылок готовой алкогольной продукции, а также оборудование.

Следственные действия продолжаются.













