Правоохранители изъяли 4 тонны спирта

В Дергачевском районе полицейские разоблачили предприятие, производившее алкогольную продукцию под брендами известных марок, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что, согласно налоговой отчетности, предприятие не производило и не реализовывало спиртное. Однако в цеху нашли рабочую линию по производству алкогольных напитков, которые выпускали под брендами известных марок. При этом ни спирт, ни марки акцизного налога для производства алкогольной продукции предприятием в 2020 году официально не получались.

Изготовленное на подпольном предприятии спиртное сбывали в точках продаж на территории Харьковской области.

В ходе обысков правоохранители изъяли свыше 4 тонн спирта, более 500 бутылок готовой алкогольной продукции, а также оборудование.
Следственные действия продолжаются.







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