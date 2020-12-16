В кукурузных вафлях, которые экспортировались из Словакии в Украину, обнаружены фумонизины.

Фумонизины - это микотоксины, токсины грибкового происхождения, которые являются канцерогенами для человека, плохо действуют на почки, а также угнетают иммунную систему, сообщили в Госпродпотребслужбе.



В случае выявления указанного груза в обращении, операторы рынка обязаны обратиться местные отделы и управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины в Харькове, на территории которых зарегистрирована мощность.