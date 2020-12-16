Полицейские напоминают, что во время транспортировки новогодних елок необходимо иметь при себе документы, подтверждающие законность их приобретении

По данным полиции, 32-летний водитель перевозил в автомобиле «Renault» 5 елок без необходимых документов.Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.