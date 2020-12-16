В Новобаварском районе на улице Баварская, 15 спасатели ликвидировали пожар в хозяйственных постройках
Вызов поступил 15 декабря в 17:24 на номер «101», сообщили спасатели.
На момент прибытия спасателей горели четыре деревянные сараи на площади 100 м2.
В 18:16 пожар был локализован, и в 20:14 огонь был полностью ликвидирован.
Причиной пожара стало занесение открытого источника зажигания.
На момент прибытия спасателей горели четыре деревянные сараи на площади 100 м2.
В 18:16 пожар был локализован, и в 20:14 огонь был полностью ликвидирован.
Причиной пожара стало занесение открытого источника зажигания.