Украина будет вынуждена прийти к разговору о стратегии сосуществования с Россией, но пока общество говорить об этом не готово, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом он сказал в среду, 16 декабря, на конференции Дипломатия-2021, сообщает Европравда.- Украинское общество не готово к спокойному разговору о России. Но мы никуда не уйдем от географии, это надо понимать, - сказал Кулеба.Министр добавил, что в ближайшее время смысл имеют скорее только закрытые дискуссии по этому поводу, в частности потому, что политики ограничены в заявлениях об этом из-за риска рейтинговых потерь.- В обществе много эмоций, чтобы говорить о России - поэтому любой, кто будет говорить об этом, будет замаркирован как предатель или как фанатик - но этот разговор очень нужен. Без стратегии в отношении России не будет ни безопасности, ни процветания Украины, - считает Кулеба.Пока же, отметил министр, МИД сконцентрируется на развитии проекта Крымской платформы.Тем временем, сегодня Евросоюз еще на полгода продлил экономические санкции против России в связи с аннексией Крыма.