Харьковские пловцы завоевали более 40 наград на зимнем Кубке Украины по плаванию, который проходил 13-14 декабря в городе Каменское (Днепропетровская область).

В соревнованиях приняли участие 290 спортсменов 2009 года рождения и моложе из разных городов Украины.По итогам состязаний харьковчане выиграли 18 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград.Среди мужчин больше всего медалей на счету Алексея Силинского, который принес команде шесть золотых и одну серебряную награду.Среди женщин успешнее всего выступила Валерия Бердникова: она завоевала три «золота» и три «серебра».