Под Чугуевом волонтеры поисково-спасательного отряда "Милена" всю ночь провели на поисках пропавшего без вести 68-летнего Александра Купина.

Мужчина 14 декабря вышел из дома в с. Новопокровка Чугуевского района и не вернулся.Александр Купин ранее перенес инсульт, у него может быть потеря памяти и дезориентация. Телефона с собой у мужчины не было, ночные поиски, к сожалению, результатов не дали.Если у вас есть какая-то информация о пропавшем, пожалуйста, незамедлительно сообщите по телефонамили