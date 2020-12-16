В последнее время коммунальщики все чаще обращаются с исками о взыскании долгов с потребителей за якобы качественно предоставленные услуги. В этом случае суд выносит решение без вызова сторон, и человек может лишиться имущества даже за несуществующую задолженность. Как отстоять свою правоту, выяснял «Вечерний Харьков».По словам адвоката Романа Лихачева, в последнее время суд завален заявлениями коммунальных предприятий о взыскании платы за якобы полученные качественные коммунальные услуги.
– Такие дела суд рассматривает в порядке приказного производства и выносит судебные приказы без вызова сторон. То есть человек даже не имеет возможности предоставить суду веские аргументы в свою защиту. Если же должник не выполнит решение суда, может быть осуществлен арест его недвижимости с последующей реализацией, – предупреждает адвокат.
Имеется ли задолженность?
Прежде всего, потребителю стоит разобраться, действительно ли он имеет приписываемую ему задолженность. И если он не согласен с решением суда и уверен, что никакой задолженности у него нет, то может обжаловать судебный приказ.
– Причиной для этого может быть, как минимум, то, что нередко коммунальщики пытаются взыскать долги пятилетней, десятилетней давности. А по нашему законодательству коммунальные платежи взыскиваются за три предыдущих года с момента обращения в суд. Несколько раз я разбирал ситуации, когда коммунальное предприятие взыскивает долги своего правопреемника. На основании каких документов данное предприятие является правопреемником, вообще непонятно. При этом взыскивает долги по полной – еще с 2007 года, – рассказывает Роман Лихачев. – Что касается пени, то она взыскивается не более чем за год. Тем более что часть штрафных санкций вообще подлежит списанию в связи с карантином. У нас даже был случай, когда коммунальное предприятие обратилось в суд по поводу взыскания долгов с... умершей. Была просто пометка, что ответчик не пришел. И если бы суд не проверил (хотя и не обязан этого делать) и не выяснил, что человек уже умер, то вынес бы судебный приказ и почившую обязали бы выплачивать долги. И это не единичный случай.
Регулярно проверяйте судебные решения
Для обжалования важно вовремя подать соответствующее заявление в суд. А чтобы не пропустить тот факт, что в отношении вас вынесен судебный приказ (который по разным причинам вы могли не получить по почте, а также с учетом коррумпированности судов), юрист рекомендует регулярно проверять судебные решения в Реестре судебных решений на портале Судебной власти Украины.
– Обжалование судебных приказов происходит в форме подачи заявления об отмене приказа в тот же суд, который выдал соответствующий приказ, в течение 15 дней с момента его получения – до этого времени приказ не выполняется исполнительной службой, – обращает внимание Роман Лихачев. – К заявлению прилагается документ об уплате судебного сбора. В 2020 году он составляет 105,1 гривны.
Что указать в заявлении
В заявлении Роман Лихачев советует указать применение срока исковой давности (взысканию подлежат платежи не более чем за три года), отметить ненадлежащее качество предоставляемых услуг, отсутствие договора с коммунальным предприятием о предоставлении соответствующих услуг и другие причины.
– Суд рассматривает заявление о выдаче судебного приказа в течение пяти дней со дня его поступления, опять-таки без вызова сторон. Как правило, после подачи заявления суд отменяет судебный приказ, – говорит адвокат.
Представление же повторного заявления о взыскании коммунальным предприятием долга, по его словам, как правило, невозможно, потому что коммунальное предприятие должно заплатить 2102 гривны судебного сбора.
– Как правило, учитывая суммы долга, коммунальное предприятие не хочет тратить еще 2102 гривны на подачу искового заявления, – замечает Роман Лихачев.