В последнее время коммунальщики все чаще обращаются с исками о взыскании долгов с потребителей за якобы качественно предоставленные услуги. В этом случае суд выносит решение без вызова сторон, и человек может лишиться имущества даже за несуществующую задолженность. Как отстоять свою правоту, выяснял «Вечерний Харьков».

По словам адвоката Романа Лихачева, в последнее время суд завален заявлениями коммунальных предприятий о взыскании платы за якобы полученные качественные коммунальные услуги.– Такие дела суд рассматривает в порядке приказного производства и выносит судебные приказы без вызова сторон. То есть человек даже не имеет возможности предоставить суду веские аргументы в свою защиту. Если же должник не выполнит решение суда, может быть осуществлен арест его недвижимости с последующей реализацией, – предупреждает адвокат.Прежде всего, потребителю стоит разобраться, действительно ли он имеет приписываемую ему задолженность. И если он не согласен с решением суда и уверен, что никакой задолженности у него нет, то может обжаловать судебный приказ.– Причиной для этого может быть, как минимум, то, что нередко коммунальщики пытаются взыскать долги пятилетней, десятилетней давности. А по нашему законодательству коммунальные платежи взыскиваются за три предыдущих года с момента обращения в суд. Несколько раз я разбирал ситуации, когда коммунальное предприятие взыскивает долги своего правопреемника. На основании каких документов данное предприятие является правопреемником, вообще непонятно. При этом взыскивает долги по полной – еще с 2007 года, – рассказывает Роман Лихачев. – Что касается пени, то она взыскивается не более чем за год. Тем более что часть штрафных санкций вообще подлежит списанию в связи с карантином. У нас даже был случай, когда коммунальное предприятие обратилось в суд по поводу взыскания долгов с... умершей. Была просто пометка, что ответчик не пришел. И если бы суд не проверил (хотя и не обязан этого делать) и не выяснил, что человек уже умер, то вынес бы судебный приказ и почившую обязали бы выплачивать долги. И это не единичный случай.Для обжалования важно вовремя подать соответствующее заявление в суд. А чтобы не пропустить тот факт, что в отношении вас вынесен судебный приказ (который по разным причинам вы могли не получить по почте, а также с учетом коррумпированности судов), юрист рекомендует регулярно проверять судебные решения в Реестре судебных решений на портале Судебной власти Украины.– Обжалование судебных приказов происходит в форме подачи заявления об отмене приказа в тот же суд, который выдал соответствующий приказ, в течение 15 дней с момента его получения – до этого времени приказ не выполняется исполнительной службой, – обращает внимание Роман Лихачев. – К заявлению прилагается документ об уплате судебного сбора. В 2020 году он составляет 105,1 гривны.В заявлении Роман Лихачев советует указать применение срока исковой давности (взысканию подлежат платежи не более чем за три года), отметить ненадлежащее качество предоставляемых услуг, отсутствие договора с коммунальным предприятием о предоставлении соответствующих услуг и другие причины.– Суд рассматривает заявление о выдаче судебного приказа в течение пяти дней со дня его поступления, опять-таки без вызова сторон. Как правило, после подачи заявления суд отменяет судебный приказ, – говорит адвокат.Представление же повторного заявления о взыскании коммунальным предприятием долга, по его словам, как правило, невозможно, потому что коммунальное предприятие должно заплатить 2102 гривны судебного сбора.– Как правило, учитывая суммы долга, коммунальное предприятие не хочет тратить еще 2102 гривны на подачу искового заявления, – замечает Роман Лихачев.