Строительство "Державинской" и "Одесской" станций метро в Харькове начнется, когда город заключит контракт с инжиниринговой компанией и определится генеральный подрядчик строительства.

Об этом сообщил заместитель Харьковского городского головы Евгений Водовозов, пишет "Суспільне".- Площадка под строительство - на финишной прямой. У нас осталось несколько домов, в отношении сноса которых идут суды, - отметил Водовозов.По его словам, город на днях ожидает подписание контракта с FIDIC - это инжиниринговая компания, которая будет вести строительство как служба заказчика.- Она окончательно определит варианты, кто будет участвовать в генеральном тендере, - добавил заместитель городского головы.