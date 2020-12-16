События В Харькове слегка обновили Центральный рынок (фото) Вечерний Харьков 15:58 354 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «Центральный рынок немного обновили», сказано в подписи к опубликованным фотографиям. Читайте также Юлия Светличная исполнила мечту юного спортсмена Во дворах Харькова рассыпают все больше соли ЧП в харьковском метро - мужчина потерял сознание (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Юлия Светличная исполнила мечту юного спортсмена События 16:20 Лента новостей Юлия Светличная исполнила мечту юного спортсмена 16:20 В Харькове слегка обновили Центральный рынок (фото) 15:58 Во дворах Харькова рассыпают все больше соли 15:40 Как защитить себя и ребенка от коронавируса 15:18 ЧП в харьковском метро - мужчина потерял сознание (видео) 15:00 «Ледяной» циклон, наконец, оставил Харьковскую область в покое 14:38 Сколько дней будут отдыхать украинцы на новогодних праздниках 14:20