На площади Конституции работница гинекологического отделения Института охраны здоровья детей и подростков вышла с требованием к Владимиру Зеленскому.

Как сообщает Суспільне , харьковская медсестра Наталья Завьялова вышла с одиночной акцией протеста с требованием обеспечить медикам достойную оплату труда. По словам женщины, сегодня ей приходится работать на ставку чуть более трех тысяч гривен.«Так получает весь наш Институт. Я считаю, это ужасно. Мы даже не получаем доплаты. Нам обещали три тысячи выплачивать каждый месяц, хотя бы до декабря. Однако ничего мы не получили. Я не боюсь, уже терять нечего. 3200 гривен - это уже не потеря», - сообщила женщина журналистам.Также Завьялова раскритиковала изменения в бюджет страны, в частности урезания бюджета на медицину.«Мы даже уже готовы объявлять голодовку на рабочих местах. Конечно, мы не можем покинуть наших пациентов. Мы выбирали это призвание», - подчеркнула медсестра.Фото: Суспільне Харків.