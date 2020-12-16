Вирус передается не только воздушно-капельным, но и контактно-бытовым путем, то есть через прикосновения, от человека к человеку, от инфицированной поверхности к человеку. Все, к чему вы прикасаетесь, следует рассматривать как потенциальную угрозу. Казалось бы, это известно всем, но многие забывают об этих правилах.

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