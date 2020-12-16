Вирус передается не только воздушно-капельным, но и контактно-бытовым путем, то есть через прикосновения, от человека к человеку, от инфицированной поверхности к человеку. Все, к чему вы прикасаетесь, следует рассматривать как потенциальную угрозу. Казалось бы, это известно всем, но многие забывают об этих правилах.После касания поверхностей вне дома надо тщательно мыть руки с мылом. Если нет доступа к воде и мылу, руки надо обработать санитайзером, содержащим более 60% спирта. Однако дерматологи не советуют злоупотреблять санитайзером, когда речь о детях, пишет Liga.net со ссылкой на профессор кафедры семейной медицины Запорожского государственного медицинского университета Ирину Волошину. По ее словам, детям желательно как можно чаще мыть руки с мылом.
– Если на улице у вас зачесался нос или глаз, ни в коем случае не касайтесь слизистых руками. Если возникла такая насущная необходимость, то это стоит делать чистой салфеткой, – советует врач. – У вас в кармане должны быть сухие и влажные салфетки. Также в общественных местах желательно не есть.
Маска должна закрывать нос и рот
Маска защищает вас и окружающих людей. Напомним, даже если вы уверены, что здоровы, вы можете болеть бессимптомно или просто еще не иметь симптомов, но при этом вы уже подвергаете других опасности.
– В семьях случается, что родители больны Covid-19, а дети – нет, или наоборот. Чтобы не заразить ребенка или родителей, все должны использовать маски, даже дети старше 4–5 лет. Они уже понимают, что такое маска и зачем она нужна, – говорит Ирина Волошина. – Для более младших детей это сложно и может навредить. Взрослые должны обращать внимание прежде всего на себя. Covid-19 – достаточно заразен и даже наименьшее количество вируса при попадании в организм может вызвать болезнь. Маски снижают шансы заболеть при общении с больным человеком в пять раз.
Не игнорируйте социальную дистанцию
Вирус переносится на короткие дистанции. Избегайте физически близких разговоров и общайтесь с собеседниками только в маске. Помните, что оптимальная дистанция – 1,20–1,80 метра.
– В моей практике были случаи, когда люди заражались в такси, – рассказывает врач. – Таксист без маски, разговаривая в течение поездки 20–30 минут, инфицировал пассажира. Если есть возможность, садитесь в такси на заднее сиденье и просите водителя надевать маску.
Как изменилась офисная культура
Дистанцируйтесь друг от друга. Сейчас каждый человек – потенциальный источник инфицирования. Каждые два часа интенсивно проветривайте помещение естественным путем. Лучше всего поставить окно в постоянный режим вентиляции. Зимой, конечно, не очень просто выполнять эти правила, но запомните на будущее.
Работать в офисе в маске – это нормально. Подойдут любые: многоразовые, одноразовые, многослойные, медицинские. Главное, чтобы они были чистые и сухие. На восьмичасовой рабочий день вам понадобится 2–3 маски, поскольку по стандартам медицинскую маску надо менять каждые три часа.
Тканевые маски по возвращению домой надо сразу постирать в обычном мыльном растворе. После сушки стоит прогладить.
Держите в отдельном месте или в пакете свою чашку, тарелку и всю посуду. Если в офисе нет посудомоечной машины, мойте их сами, чтобы быть уверенными, что это сделано хорошо.
В офисе должны быть одноразовые бумажные полотенца. Так же, как в школах и детских садах.
Как избежать раздражения от маски
Чаще всего раздражение возникает, когда маска грязная. Помните: одноразовые маски нужно менять, а многократные регулярно стирать. Специальных кремов или мазей, которые помогут избежать раздражения, нет.
– Для офисных работников могу посоветовать делать перерывы – выходить на улицу на 20–30 минут и снимать маску. Так и вы дышите свежим воздухом, и лицо отдыхает, – говорит Ирина Волошина. – У мужчин часто бывает раздражение, когда они надевают маску на свежевыбритое лицо. Особенно когда маска яркого цвета, с красителями. Окрашенная ткань также может спровоцировать аллергический дерматит. Желательно использовать маски без каких-либо красителей.
Почему грязная маска опасна
– В легких человека есть так называемая сапрофитная облигатная флора, то есть внутри у нас почти три килограмма различных микробов, которые живут вместе с нами, – рассказывает медик. – При определенных условиях они могут вызвать заболевание. Примером такой флоры является золотистый стафилококк. Многие люди живут с ним, даже не зная о нем.
Если на грязной маске начнется размножение золотистого стафилококка, это повлечет за собой пиодермию, то есть прыщи и гнойнички на коже.
Также вдыхание патогенов через грязную маску может вызвать обострение бронхита или астмы. На маске могут размножаться даже грибы (плесень).
– Влажная маска – идеальный источник грибковой инфекции, – предупреждает специалист. – Если дышать через такую маску, то у человека с заболеванием бронхов может случиться обструктивный приступ или другие обострения. Именно поэтому маска должна быть чистой и сухой.
Профилактика в детских коллективах
Дети легко переносят коронавирус, почти не наблюдается тяжелых случаев.
– Если у вашего ребенка положительный тест, не нужно волноваться: просто две недели следует побыть дома, чтобы ребенок ни с кем не контактировал, особенно со старшими родственниками, – советует Ирина Волошина. – Правильным является ограничение доступа взрослых в помещение детсадов и школ.
Детям младшего возраста, которые не могут носить маски, регулярно должны предлагать мыть руки и при необходимости умывать лицо, пользуясь только одноразовыми полотенцами и мылом.
– Учителя и воспитатели обязательно должны постоянно быть в масках, которые необходимо менять каждые три часа. В детских учреждениях нельзя проводить никаких массовых мероприятий, а все детские концерты – как вариант, транслировать онлайн, – считает врач.