Лидер партии «Блок Светличной «Разом!» исполнила мечту юного футболиста из Лозовой – передала ему мяч с автографом Андрея Шевченко. Именно при поддержке Юлии Светличной в районе начал развиваться спорт, и сегодня заниматься физкультурой в Лозовой могут все желающие.

Юлия Светличная посетила детско-юношескую спортивную школу в Лозовой – привезла в подарок одному из ее воспитанников мяч с автографом известного футболиста, легенды украинского футбола Андрея Шевченко. О своей мечте получить такой мяч юный футболист поделился с народной избранницей в один из ее предыдущих визитов в спортшколу – во время открытия в Лозовой бассейна. Выполнять обещания – одно из основных правил Юлии Светличной.– Это хороший стимул для того, чтобы новое поколение росло, вдохновлялось и, конечно, приумножало свои подписи на этом мяче. Желаю успехов, побед. Думаю, с таким символом вы их добьетесь в кратчайшие сроки, – отметила народный депутат.Мяч – не единственный подарок для юных спортсменов. Юлия Светличная передала спортивной школе, которую посещает более пятисот детей, новую оргтехнику.– Юлия Александровна всегда выполняет то, что говорит, – подчеркнул директор Лозовской детско-юношеской спортивной школы «Юность» Александр Холодинский. – Хочу поблагодарить, ведь именно при ее поддержке сейчас завершается последний этап реконструкции Дворца спорта «Юность». Надеюсь, что до конца этого года мы введем в эксплуатацию спортивную школу.В знак благодарности Юлии Светличной от имени школы вручили памятный вымпел.Еще в должности председателя Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная инициировала строительство физкультурно-оздоровительных комплексов и площадок для занятий спортом во всех районах области. Именно при ее поддержке начал развиваться спорт и на Лозовщине – теперь здесь имеют возможность заниматься все желающие.– Есть развитие спорта на Лозовщине, особенно детского. Благодаря вам, Юлия Александровна, сделано немало спортивных площадок, восстановлен и Дворец спорта «Юность». Дети там уже тренируются, проводят соревнования, – подчеркнул председатель Лозовской городской громады Сергей Зеленский.