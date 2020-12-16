В Харькове подорожают отопление и горячая вода. Соответствующее решение было принято 30 ноября Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Информация о новых тарифах опубликована на сайте теплосетей.

В публикации сказано, что новые тарифы вводятся в действие с 1 декабря. Однако в ХТС пояснили, что пока что действуют старые тарифы. Дело в том, что, в соответствии с законом "О жилищно-коммунальных услугах", абонентам предоставляются услуги на основании договоров с теплосетями. На сегодня новые договоры не заключены. Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг", который на данный момент находится на подписании у президента, предусмотрена возможность заключения публичного договора, если потребители до этого момента не определились с формой договора. После разработки и утверждения Кабмином типовой формы публичного договора ХТС опубликует его на своем сайте. Если в течение 30 дней с момента его опубликования абоненты не изъявят желания выбрать другую модель договорных отношений, то они будут считаться присоединившимися к публичному договору."Таким образом, новые тарифы для населения будут применяться только с момента заключения индивидуального или публичного договора", - отметили в теплосетях.Новые тарифы на отопление составят:- для населения - 1 748,47 грн. за 1ГКал (с НДС), рост - 18,74%;- для бюджетных учреждений - 1 642,92 грн. за 1ГКал (с НДС), рост - 19,98%;- для других потребителей (кроме населения) - 1 582,63 грн. за 1ГКал (с НДС), рост - 20,81%;- для религиозных организаций - 1 657,13 грн. за 1ГКал (с НДС), рост - 19,42%.Новые тарифы на горячую воду составят:- для населения - 92,87 грн. за 1 куб.м (с НДС), рост - 15,19%;- для бюджетных учреждений - 88,18 грн. за 1 куб.м (с НДС), рост - 15,97%;- для других потребителей (кроме населения) - 85,51 грн. за 1 куб.м (с НДС), рост - 16,5%.