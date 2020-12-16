Правоохранители Харькова устанавливают обстоятельства аварии на проспекте Льва Ландау, где 11 декабря на дороге не разминулись автомобили "Samand LX" и "Volkswagen Passat".

Как сообщили в полиции, ДТП произошло около 16:20 в районе перекрестка с улицей Киргизской.В результате аварии пострадал водитель автомобиля "Samand LX": он получил телесные повреждения.Сейчас полицейские проводят расследование уголовного производства. Свидетелей и очевидцев ДТП просят обращаться по телефону:или в кабинет № 9 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области на ул. Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Ростиславу Тарасову.