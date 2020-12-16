Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области разыскивает двух мужчин, которые 10 декабря бросились на помощь рыбаку, провалившемуся под лед на Петренковском озере (карьер около ул. Амосова на Салтовке).

Еще до прибытия спасательных подразделений двое мужчин подползли к рыбаку, пытаясь вытащить его из ледяной воды. В дальнейшем, уже совместными усилиями специалистов спасательной службы и двух этих мужчин, рыбака вытащили на берег. Пострадавший получил сильное переохлаждение и немедленно был госпитализирован в "неотложку".Руководство Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области хочет отметить двух героев, которые, рискуя собственной жизнью, бросились на помощь утопающему, но личных данных и номеров телефонов мужчины не оставили.Всех, у кого есть информация об этих харьковчанах, просят сообщить по телефону:, или через официальную страницу ГУ ГСЧС в Харьковской области в Facebook.