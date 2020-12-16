В связи с усилением с 8 по 24 января 2021 года карантинных ограничений все школы будут закрыты.

Как сообщили в Харьковской ОГА, при этом детсады и специальные учебные заведения будут работать в обычном режиме.Министерство образования и науки Украины рекомендует на период ужесточения карантина перевести школы на дистанционную форму обучения."В частности – с помощью платформы для дистанционного и смешанного обучения учащихся 5-11 классов "Всеукраинская школа онлайн", - призывают в министерстве.Также МОН рекомендует рассмотреть возможность продлить зимние каникулы, которые начинаются с 28 декабря.