Перед новогодними праздниками активизируются аферисты, которые пытаются сдать в аренду несуществующее жилье, предупреждают в киберполиции.

Злоумышленники нередко пытаются сдать в аренду несуществующее жилье, особенно перед праздниками.– Из года в год схема со сдачей в аренду несуществующего жилья не теряет актуальности. Особенно это касается популярных туристических направлений, – отмечаются в киберполиции.Обычно мошенники используют платформы объявлений, соцсети и фишинговые ресурсы. Главное условие – предоплата, что обусловлено якобы бешеным спросом. Однако как только клиент перечислит деньги, объявления, как правило, удаляются, а арендодатель исчезает.В результате обманутый человек остается и без жилья, и без денег.Чтобы не стать жертвой подобных схем, в киберполиции советуют:- бронировать апартаменты только на официальных сайтах;- при осуществлении расчетов в сети, пользоваться проверенными сайтами, которые имеют защищенный протокол https://.- по возможности выбирать оплату услуг после их предоставления;- проверять банковские карточки, телефоны и сомнительные ссылки на сайте киберполиции в разделе "Стоп фрауд" – cyberpolice.gov.ua/stopfraud. Возможно, мошенники уже есть в базе.Опросы пользователей платформы OLX показали, что около 40% украинцев готовы делать предоплату за товары и услуги. Для 53% опрошенных важную роль при выборе товара или услуги играют отзывы о продавце.Также покупатели обращают внимание на то, как долго продавец предоставляет свои услуги. У 40% респондентов больше доверия вызывают те предприниматели, которые предлагают свои товары и услуги в течение длительного периода.