Нынешняя городская власть – это временщики, которые будут добивать город, все больше загоняя его в долги. И что самое отвратительное, при этом будут прикрываться именем Геннадия Кернеса, за которого голосовали люди. Такое мнение высказал депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк в программе «Точка зору» на «Телеканале р1».

О мэре постепенно начнут забывать

Попытка захватить власть в городе

Взятки предлагают тому, кто берет

Городская власть – это временщики

12 заместителей – абсолютный рекорд



Город ждет полный коллапс всех структур ЖКХ

– То, что произошло в горсовете, – узурпация власти в городе. Это свидетельствует о том, что есть группа людей из окружения Кернеса, которые, воспользовавшись ситуацией, то есть его отсутствием, решили прибрать к рукам управление городом.Очевидно, что первым вопросом на сессии должно было быть принятие присяги городским головой. Но городского головы не было, и председатель городской избирательной комиссии заявила, что ему принимать присягу необязательно. Однако законом четко предусмотрено, что новоизбранный мэр должен сделать это лично.В городе складывается интересная ситуация: в начале избирательной кампании Кернеса выдвинули в мэры без Кернеса, он победил на выборах, за него подали заявление в горизбирком, а теперь еще он заочно принял присягу и якобы направил электронное письмо в горсовет, в котором предложил кандидатуру секретаря.С учетом того, что харьковчане не видели Кернеса с конца сентября, очень похоже на определенные махинации. И к сожалению, ситуационное большинство, которое было сформировано в горсовете, такую ситуацию приняло.– Я считаю, что постепенно о Кернесе все начнут забывать. Периодически нам будут показывать фотографии, рассказывать, что он скоро вернется. Возможно, он и вернется, но фактически будет восстанавливаться после болезни. А те люди, которых избрали на сессии – секретарь горсовета, члены исполкома, заместитель городского головы – фактически будут руководить городом в его отсутствие.– Есть такое понятие, как электронная цифровая подпись. По сути это файл, который можно хранить на флешке. Я успел заметить, что в письмах, которые предъявил на сессии, но в руки не давал, господин Новак (избранный первым заместителем городского головы. – Прим. ред), подпись Кернеса не является его цифровой подписью – там стоит электронная подпись харьковского городского головы как руководителя горсовета. Скорее всего, данная электронная подпись находится у кого-то и этот кто-то подписывает документы, которые получает горсовет. К чему здесь господин Кернес, который находится на лечении в «Шарите», мне непонятно. Если, как утверждают, его собираются вернуть в ближайшее время, то почему бы не дать послушать его живой голос в течение одной-двух минут в зале горсовета? Это сразу же сняло бы все вопросы. А то, что мы видим, – это просто попытки прикрываться именем Кернеса для того, чтобы захватить власть в городе.– На самом деле ответы на эти вопросы есть в законодательстве. Законом предусмотрено: если городской голова не вносит кандидатуру секретаря, то через 30 дней такое право получает большинство депутатов. После этого секретарь вступает в свои полномочия и может формировать исполком – предлагать членов исполкома, заместителей и т.д.Как по закону должна была проходить сессия горсовета? Открывается учредительное заседание, депутаты принимают присягу, после чего оглашается перерыв на 30-дневный срок. И если Кернес за это время не появляется, тогда уже можно собираться на заседание и действовать в соответствии с законом. Более того, муссируется информация, что 29–30 декабря Кернес вернется в Харьков. Я не понимаю, зачем нужно было 9 декабря проводить заседание в отсутствие Кернеса очень сомнительным правовым способом, если он скоро вернется и приступит к выполнению своих обязанностей? Это означает, что либо он не вернется в Харьков 29–30 декабря, либо кто-то очень хотел сформировать органы власти в его отсутствие. Возможно, чтобы потом просто поставить городского голову перед фактом.Самое обидное, что люди голосовали за Кернеса. Никто не голосовал за и.о. мэра Терехова. Никто не голосовал за этих членов исполкома и т.д. Люди выбрали мэра. А вместо мэра видят непонятные электронные письма и послушное большинство в горсовете.– Для меня это было неприятно, но ожидаемо. Мы видели в ходе предвыборной кампании, что в Харькове были билборды только трех партий – Блока Кернеса «Успешный Харьков», «Европейской солидарности» и «Слуги народа». Рынок внешней рекламы находится под контролем городской власти. И если со «слугами» все понятно – президентской партии, очевидно, не могли отказать, то реклама «ЕС» размещались явно с согласия городского совета. Вероятно, за эти борды им предъявили счет после выборов.Кроме того, «Европейская солидарность» получила непропорционально много комиссий. У нас 11 комиссий, в которых 33 человека руководящего состава. Фракция Блока Кернеса получила руководящие должности в шести комиссиях, а фракция «Европейской солидарности» – в трех. Вместе с тем, ОПЗЖ – гораздо большая фракция, чем «ЕС» – получила руководство в одной комиссии, фракция «Слуги народа» – такая же по количеству, как «ЕС» – одну руководящую должность. Наша фракция вообще ни одного места не получила, партия Шария – тоже ни одного.– Как правило, происходят консультации между представителями фракций. Однако, например, нашу фракцию – Блок Светличной «Разом»!» – никто не приглашал на эти обсуждения. Блок Кернеса сделал ставку на депутатов, которые могли их поддержать. Наша же позиция была четкой и до выборов, и после – мы всегда выступали за законность и не собирались голосовать за незаконного председательствующего, не собирались голосовать в нарушение закона за секретаря. В результате «плюшки» в виде должностей получили те, кто готов был поступиться своими принципами.Хотя, собственно, так происходит уже не в первый раз. Так что ничего удивительного. И все слова о переформатировании, смене бренда, смене позиций и новых лицах не меняют сути. Что бы партии ни говорили до выборов, какую бы позицию ни занимали, но когда они заходят в горсовет, то начинают дружить с Кернесом и танцевать под его дудку.– С нами такие переговоры не велись. Говорят с теми, кто готов разменять свои принципы. Взятку предлагают тому, кто может взять. Так и здесь. «Договорняки» происходят с теми, кто готов на это пойти. Мы же сразу четко заявили о своей позиции: конструкция председательствующего незаконна и мы выступаем против.– Мы будем очень активно работать, предлагать альтернативные проекты решений и абсолютно здоровые нормальные идеи. Если кто-то не поддержит эти идеи, мы будем акцентировать внимание, что люди нарушают свои предвыборные обязательства.Сейчас мы готовим проект решения о проведении аудита трех городских коммунальных предприятий – «Харьковских тепловых сетей», «Харьковского метрополитена» и «Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького». До выборов все партии, частично даже Блок Кернеса, говорили, что должен быть наведен порядок, должен быть проведен аудит. Нами уже подготовлен проект решения. Внесем на рассмотрение и посмотрим, насколько партии готовы выполнять свои обязательства перед избирателями.То же будет касаться и бюджетных денег, распределения целевых средств и т.д. Если мы говорили, что необходимо финансировать сферу здравоохранения, то мы готовим проект решения, чтобы средства были направлены именно на эту сферу. И если «промэрское» большинство продолжит строить зоопарки, а медицину финансировать по остаточному принципу, мы будем поименно показывать каждого депутата – всех, кто поддерживает такие решения.– Они не просто убыточны, это бездонные черные дыры. Город постоянно вливает туда финансовую поддержку, а сотрудники по-прежнему сидят без зарплаты. В том же ХТС ситуация просто критическая – непонятно, как город переживет отопительный сезон. Аналогичная проблема – с метрополитеном: неясно, что будет дальше. Ну а в парк Горького уже банк пришел взыскать долги, а мы все новые аттракционы строим и совершенно не думаем, как эти долги отдавать.Я уверен, что нынешняя городская власть – это временщики, которые будут просто добивать город, загонять его в еще большие долги. Соответственно, продолжит расти задолженность по заработной плате. То есть «хронические болезни» будут прогрессировать. И что самое отвратительное – будут прикрываться именем Геннадия Кернеса, за которого голосовали люди.– Это абсолютный рекорд среди городов Украины. Более того, сложно представить хотя бы один орган самоуправления в мире, где у руководителя 12 заместителей. Просто людям нужен статус. Кроме того, необходимо обеспечить контроль за денежными потоками, и заместитель городского головы по профильному вопросу осуществляет функции «смотрящего» за тем, что происходит в его сфере. А поскольку сфер в городе много и каждой необходим «смотрящий» – соответственно, и заместителей много.Кстати, даже сам Кернес признавал, что заместителей у него многовато. Еще когда назначали одиннадцатого в 2019 году – по диджитализации (тогда как раз пошел тренд на диджитализацию), – Кернес говорил, что вот мы сейчас, мол, все диджитализируем и количество замов сократим. Но Кернеса в сессионном зале нет, никто его планы реализовывать не хочет – наоборот назначили двенадцатого заместителя с очень одиозным шлейфом.– Человек считается невиновным, пока обратное не доказано в суде. Вместе с тем, по нему в суде слушается дело. И этого человека назначают на одну из самых высоких должностей в городе. Это раз. Второе – Семен Сирота был фигурантом множества публикаций Харьковского антикоррупционного центра относительно возможных нарушений закона при закупках через ProZorro и т.д.На сессии я акцентировал внимание на том, что мы говорим об открытости, о порядке, о новых правилах, а вместо этого назначаем на высокую должность человека с достаточно сомнительной репутацией. К сожалению, даже при отсутствии монобольшинства ситуация, когда агрессивно-послушное, но молчаливое болото, готово голосовать за что угодно, в горсовете сохраняется.– Бюджет города принят, но вместе с тем осталось много нерешенных моментов, ведь сессия горсовета не собиралась с сентября. Очевидно, что есть много вопросов, которые подвисли, и их будут выносить на рассмотрение, но уже после того, как заработают комиссии. Думаю, это произойдет после Нового года.Назначение Сироты прошло как-то относительно незаметно для журналистов. А ведь в городе создан эдакий монстр – Департамент жилищно-коммунального хозяйства. Раньше Департамент коммунального хозяйства занимался одними вопросами, а Департамент жилищного хозяйства – другими. А сейчас депутаты горсовета под Сироту слили все в одну структуру. Условно говоря, новый департамент получает около трех-четырех миллиардов бюджетного финансирования. И все будет проходить через подпись одного человека. Коррупционные риски тут огромные. И это только один департамент.Я даже не уверен, что предыдущий горсовет мог за такое решение проголосовать. А сегодняшнее большинство даже не понимает, за что голосует. Через полгода-год нас ждет полный коллапс всех структур ЖКХ. Если раньше хоть что делалось и ремонтировалось, то сейчас все пойдет другим путем.– 15–16 миллиардов. И он будет корректироваться в зависимости от локдауна, от финальных показателей прошлого бюджета и т. д.Но вопрос в том, что не меняется подход. Все по-прежнему будет происходить абсолютно закрыто, и если человек посмотрит на документы, то даже не поймет, куда и какие средства идут. А когда открываешь людям глаза на то, что, допустим, на озеленение выделено в три-четыре раза больше, чем на больницы, – они прозревают: «Как такое может быть?». Да потому что больницы никого не интересуют, и школы не интересуют. Интересуют лишь глобальные проекты, на которых можно «распилить» городской бюджет, особенно если речь идет о миллиардах.