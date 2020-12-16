Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Вы будете склонны к самоедству, причем не по делу. Не стоит навешивать на себя чужие проблемы. Завтрашние события вселят в сердце уверенность, что время еще есть, и многое можно успеть. Зачем же откладывать?Оглянитесь назад, это поможет прояснить будущее. Сейчас хорошо начинать новые дела — они быстро и успешно придут к завершению. Завтра не так важна новость, способ ее получения. Обратите внимание на письма.Если чувствуете себя жертвой обстоятельств, поищите кого-нибудь с кислым выражением лица. Хотите выглядеть так же? Не следует жалеть себя слишком сильно. Завтра вы будете несколько забывчивы и рассеянны.Не сдавайтесь, особенно сейчас. Стоит опустить руки, как появится обстоятельство, которое могло бы спасти положение, но будет поздно. Завтра постарайтесь правильно спланировать день. Импровизации не будут удачны.Чем чаще будете что-то повторять, тем более понятно оно будет звучать. Используйте этот эффект — и добьетесь желаемого очень скоро. Завтра можете позволить себе пойти на некоторый риск, но будьте осмотрительны.Остерегайтесь гениальных идей, особенно чужих. Со своими еще можно как-то разобраться, с остальными — сложнее. Завтра удачной будет совместная деятельность. Будьте аккуратны с чужими секретами.Возможно, вы просто недооцениваете свои силы и способности. Дверь перед вами открыта, нужно лишь набраться смелости и войти. Движущей силой завтрашних событий будет либо ваш альтруизм, либо чье-то кумовство.Можно плюнуть на то, что вы должны делать (если, конечно, это не принесет беды окружающим) и заняться тем, чего хочется. Завтра благодаря друзьям появится возможность создать нечто новое и необычное.Эффект падающего домино будет работать на вас. Приложите усилие в верном направлении, а остальное произойдет само. Завтра имейте ввиду, что фраза «Бойтесь данайцев, дары приносящих» не утратила актуальности.Вам могут напомнить о старом обещании. Возможно, стоит выполнить его, даже если это уже не кажется хорошей идеей. Завтра будет возможность одобрить или отвергнуть довольно серьезное предложение.Стоит посвятить некоторое время изучению чужих ошибок. Это не даст возможности наделать собственных. Завтра вас посетит феноменальное количество ценных мыслей и идей. Некоторые имеет смысл записать.Вы будете неоправданно эмоциональны. Придется сдерживать себя, чтобы не спровоцировать никому не нужный конфликт. Завтра никого не слушайте, все равно не услышите — будете несколько эгоистичны.