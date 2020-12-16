Двое подростков проехались на сцепке трамвая.

Экстремалов сняли на видео, когда они ехали на зацепе трамвая №27.

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