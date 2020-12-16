Кабинет министров изменил порядок государственной регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств.

Соответствующее постановление принято 16 декабря, сообщает пресс-служба МВД.Постановление дает возможность подать заявление и документы, необходимые для получения номерных знаков и регистрационных номеров через Электронный кабинет водителя или Единый государственный портал админуслуг.Кроме того, документ предусматривает запрет на отчуждение транспортных средств у владельцев, в отношении которых содержатся сведения в Государственном реестре должников.Он также упрощает процедуры осмотра транспортных средств при госрегистрации, перерегистрации и снятия их с учета.