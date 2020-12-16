Злоумышленницей оказалась ранее судимая безработная 33-летняя женщина, ей грозит лишение свободы на срок от 4 до 6 лет

В магазине промышленных товаров на улице 23 Августа женщина пыталась украсть косметику. Ей помешала сотрудница магазина и в ответ покупательница нанесла ей телесные повреждения.Как сообщили в полиции инцидент произошел 15 декабря около 17:00.Прибывшие на место полицейские установили, что покупательница намеревалась украсть косметические принадлежности на сумму около 2 500 гривен. Женщину остановила 19-летняя сотрудница магазина.