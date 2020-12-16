Помогите найти 68-летнего Александра Купина

Мужчину разыскивает Чугуевский отдел полиции. По информации правоохранителей 14 декабря он ушел из дома в поселке Новопокровка и до настоящего времени не вернулся.



Алесандр Купин худощавого телосложения, волосы седые. Мужчина носит усы и небольшую бородку. На правой руке отсутствуют 3 пальца - средний, безымянный и указательный.



Был одет в коричневую куртку, черные спортивные штаны, шапку с двумя цветными полосами, ботинки темно-серого цвета.



О местонахождении Купина можно сообщить по телефонам: «102» или 0501350068.