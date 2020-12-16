Верховный суд Украины удовлетворил иск прокуратуры и отменил решение Харьковского городского совета, принятое с нарушением Закона Украины «О предотвращении коррупции».

В ходе следствия правоохранители установили, что депутат Харьковского городского совета VII созыва, несмотря на конфликт интересов проголосовал за пятикратное увеличение площади земельного участка для хозяйственного общества, будучи его основателем. Как рассказали в прокуратуре, этим решением были нарушены права территориальной громады на рациональное и справедливое распределение земель коммунальной собственности.Постановлением Дзержинского районного суда депутат признан виновным в совершении административного правонарушения связанного с коррупцией (ч. 2 ст. 172-7 КУоАП) и оштрафован.В дальнейшем местной прокуратурой в суд направлен иск в интересах государства о признании незаконным и отмене соответствующего решения Харьковского городского совета. Однако суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска.«Не соглашаясь с указанными судебными решениями, прокурор обжаловал их в кассационном порядке. Постановлением кассационного административного суда Верховного Суда от 12.11.2020 года были отменены незаконные решения судов предыдущих инстанций и принято новое решение, которым иск прокуратуры был удовлетворен в полном объеме», - сообщили в ведомстве.