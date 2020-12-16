Верховный суд Украины удовлетворил иск прокуратуры и отменил решение Харьковского городского совета, принятое с нарушением Закона Украины «О предотвращении коррупции».В ходе следствия правоохранители установили, что депутат Харьковского городского совета VII созыва, несмотря на конфликт интересов проголосовал за пятикратное увеличение площади земельного участка для хозяйственного общества, будучи его основателем. Как рассказали в прокуратуре, этим решением были нарушены права территориальной громады на рациональное и справедливое распределение земель коммунальной собственности.
Постановлением Дзержинского районного суда депутат признан виновным в совершении административного правонарушения связанного с коррупцией (ч. 2 ст. 172-7 КУоАП) и оштрафован.
В дальнейшем местной прокуратурой в суд направлен иск в интересах государства о признании незаконным и отмене соответствующего решения Харьковского городского совета. Однако суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска.
«Не соглашаясь с указанными судебными решениями, прокурор обжаловал их в кассационном порядке. Постановлением кассационного административного суда Верховного Суда от 12.11.2020 года были отменены незаконные решения судов предыдущих инстанций и принято новое решение, которым иск прокуратуры был удовлетворен в полном объеме», - сообщили в ведомстве.