Прививать сначало начнут медиков и пожилых людей

Министерство здравоохранения Израиля 20 декабря начнет первый этап вакцинации от коронавируса, сообщает местное издание Israel Info, пишет РБК-Украина.



Под первый этап вакцинации также попадают работники психбольниц и жители домов для престарелых, студенты-медики, которые работают в больницах, спасатели, сотрудники скорой помощи.



Остальное население Израиля получит вакцину от коронавируса на втором этапе. В то же время в Израиле решили не вакцинировать детей и подростков в возрасте до 16 лет, выздоровевших от коронавируса, беременных и женщин, которые кормят детей грудью. Не будут вакцинировать и людей с сильной аллергией на прививки.

