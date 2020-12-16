Всемирная организация здравоохранения советует во время новогодних праздников носить маску и соблюдать социальную дистанцию

Европейский офис Всемирной организации здравоохранения дал рекомендации на время грядущих праздников. Организация рекомендует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Об этом сказано в сообщении на сайте регионального бюро ВОЗ, пишет РБК-Украина.

"Собрания должны проводиться на улице, если это возможно, и участники должны носить маски и соблюдать физическую дистанцию", - указано в сообщении.

Также в ВОЗ советуют ограничить число гостей и обеспечить хорошую вентиляцию в случае, если праздник проходит в помещении.

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