Всемирная организация здравоохранения советует во время новогодних праздников носить маску и соблюдать социальную дистанцию

Европейский офис Всемирной организации здравоохранения дал рекомендации на время грядущих праздников. Организация рекомендует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.



Об этом сказано в сообщении на сайте регионального бюро ВОЗ, пишет РБК-Украина.



"Собрания должны проводиться на улице, если это возможно, и участники должны носить маски и соблюдать физическую дистанцию", - указано в сообщении.



Также в ВОЗ советуют ограничить число гостей и обеспечить хорошую вентиляцию в случае, если праздник проходит в помещении.