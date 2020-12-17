В Харькове, 17 декабря, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в КП «Харьковводоканал»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Дружбы Народов, 253 (п. №10, стояк), ул. Маяковского, 5 (п. №1) до 20:00 17.12.20 г.



А также:



Индустриальный район:

ул. Мира, 20 (п. №6) до 20:00 17.12.20 г.



Московский район:

ул. Родниковая, 9 до 20:00 18.12.20 г.



Немышлянский район:

ул. Амосова, 23 (п. №6, стояк) до 20:00 17.12.20 г.



Новобаварский район:

шоссе Григоровское (Комсомольское) (ч/с), ул. Грушевского (Цюрупы) (ч/с), ул. Пятисотницкая (ч/с), пр. Любови Малой (Постышева), 30, ул. Петра Болбочана (Клапцова), 4 (п. №1, стояк), ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11 (п. №3), б-р Профсоюзный, 3 до 20:00 17.12.20 г.



Слободской район:

ул. Плехановская, 50, ул. Молочная (Кирова), 11 (кор. №8, п. №1) до 20:00 17.12.20 г.



Холодногорский район:

ул. Териховская (Скорохода), 24 (п. №2, стояк) до 20:00 17.12.20 г.



Шевченковский район:

ул. Космическая, 6, 6-а, пл. Павловская (Розы Люксембург), 1/3, пр. Победы, 71-б (п. №1), ул. Новгородская, 4 (п. №2, стояк) до 20:00 17.12.20 г.





