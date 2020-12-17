Причина - устранение дефекта по ул. Рыбалко, 20

На Новых домах сегодня, 17 декабря отключат отопление и горячую воду. Включить планируют завтра, до 16.00.



Как сообщили в теплосетях. тепла не будет в 156 жилых домах, 5 детских садах, 6 школах, 4 больницах, 13 ведомствах, расположенных на участке, ограниченном пр. Московским, ул. Харьковских дивизий, ул. Ощепкова, ул. Рыбалко, ул. Танкопия, пер.Снегиревским, б-ром Б. Хмельницкого.