24-летняя Снежана Круглякова в 22 года убила своих приемных родителей

Снежану Круглякову этапировали в Качановскую колонию из Лукьяновского СИЗО в Киеве, пишет ТСН.



Девушка приговорена к пожизненному заключению за убийство своих опекунов - родного дяди и его жены. Трагедия произошла в 2018 году в Чернигове. По материалам следствия, Круглякова нанесла мужучине 33 удара ножом, а женщине - 38. До этого пара в течение 12 лет были ее опекунами.



Деснянский суд Чернигова приговорил Круглякову к пожизненному заключению, Верховный суд оставил приговор без изменений. Просить о пересмотре дела можно только через 20 лет.