По словам близких друзей городского головы, Кернес скончался в ночь на 17 декабря.

Кернес не появлялся на публике с конца августа 2020 года;

В сентябре 2020 году у мэра Харькова подтвердили коронавирусную инфекцию и двустороннее воспаление легких;

В начале октября 2020 друг мэра Харькова сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19 и чувствует себя лучше;

В начале ноября окружение Кернеса сообщили, что чиновник разговаривает, идет на поправку вернется в Харьков до 20 декабря и лично проведет сессию горсовета. Однако 9 декабря горсовет провел заседание без Кернеса;

В начале декабря друг мэра заявил, что Кернес планирует вернуться в Харьков Кернес планирует вернуться в Харько до 30 декабря;

11 декабря заявили, что у мэра отказали обе почки и перелет в Харьков под большим вопросом.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес скончался в немецкой клинике Шарите от последствий коронавирусной болезни, которая стала причиной ряд серьезных проблем со здоровьем чиновника.Также смерть мэра подтвердила гражданская жена Оксана Гайсинская.