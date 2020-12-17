В семенах кунжута, которые экспортировались из Индии в Украину, обнаружен оксид этилена.

Оксид этилена- промышленный химикат, при вдыхании которого возникает острое отравление.



Как сообщили в Госпродпотребслужбе в случае выявления указанного груза в обращении операторы рынка обязаны обратиться в местные отделы и управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины.