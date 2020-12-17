Лесные хозяйства Харьковской области планируют продать в этом году около 14 тысяч новогодних елок

Как рассказал начальник отдела областного управления лесного хозяйства Сергей Муковоз, это на треть меньше, чем год назад, пишет "Суспільне".



По его словам, в 2020 году уменьшилось количество плановых вырубок хвойных деревьев.



Покупать елки можно прямо в государственных лесхозах. В рознице цена на все хвойные деревья одна, в независимости от их высоты и размеров- 156 гривен.



Новогодние елки будут маркироваться самоклеящимися этикетками и пластмассовыми бирками-стяжками. Проверить легальность елки можно с помощью онлайн-приложения "yalynka.info".