Десятки домов остались без газа в Изюмском районе

На подземном газопроводе высокого давления в селе Малая Камышеваха Изюмского района выявлено коррозийное повреждение. Как сообщили областные власти без газа остались 78 абонентов.



В результате повреждения сети от газоснабжения отключены два населенных пункта – села Топольское и Донецкое.



Ремонтные работы запланированы на сегодня, 17 декабря. По завершении работ подача газоснабжения будет восстановлена.