Десятки домов остались без газа в Изюмском районе

На подземном газопроводе высокого давления в селе Малая Камышеваха Изюмского района выявлено коррозийное повреждение. Как сообщили областные власти без газа остались 78 абонентов.

В результате повреждения сети от газоснабжения отключены два населенных пункта – села Топольское и Донецкое.

Ремонтные работы запланированы на сегодня, 17 декабря. По завершении работ подача газоснабжения будет восстановлена.

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