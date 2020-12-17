Отопление будет отсутствовать в 55 жилых домах

Как сообщили в "Харьковских теплосетях" из-за ремонта участков тепломагистрали в Киевском и Индустриальном районах отопление отключат в 21 жилом доме на ул. Астрономической и пр. Жуковского.

И завтра, 18 декабря на ХТЗ отключат отопление в 34 жилых домах по пр. Александровскому, ул. Северина Потоцкого, пер. С. Потоцкого.

Включить планируют, завтра 18 декабря до 16 часов.

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