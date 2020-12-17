Наши предки 17 декабря запрещали женщинам ткать и прясти

В мире 17 декабря отмечают Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости, а также праздник утренних иллюзий, День выкаблучникив и День ванных флотилий.



В Украине в этот день отмечается День работника государственной исполнительной службы. В официальном календаре он появился после подписания соответствующего Указа Президентом Украины в июле 2009 года.



Православные верующие чтят память святой великомученицы Варвары Илиопольськой.



День ангела: Варвары, Геннадия, Ивана, Ульяны, Яны, Альбины, Германа

