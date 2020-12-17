Три года его разыскивали праоохранители

Оперативники Харьковской области задержали особо опасного преступника, сообщили в полиции.



55-летний злоумышленник провел в местах лишения свободы около 30 лет за совершение убийства, вымогательства и разбойные нападения.



Задержали преступника сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области ночью 17 декабря.



Мужчина разыскивался Валковским отделом полиции за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.