По состоянию на 17 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 43 978 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 63 708 случаев заболевания COVID-19, 14 544 человека находятся под медицинским наблюдением, 48 223 пациента выздоровели, 941 - умер.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 17 декабря в Украине зафиксировано 12 047 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 931 751 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 15 996 человек умерли, 548 356 - выздоровели.