Так называемые домашние сыры стоят особняком. Рецепты этих молочных продуктов упрощены и адаптированы для того, чтобы хозяйки имели возможность приготовить свой вариант довольно редких и дорогих сыров.

Конечно, домашняя «Филадельфия» или, скажем, рикотта будут существенно отличаться от оригинала. Однако, контролируя весь процесс, вы будете твердо уверены в качестве и пользе продукта. Для пробы предлагаем несколько интересных рецептов.«Филадельфия» – основа настоящего американского чизкейка, составная часть суши.Приготовление: литр молока выливаем в кастрюлю, ставим на средний огонь и, постоянно помешивая, досыпаем по чайной ложечке соли и сахара. Доводим до кипения. Как только забулькает, добавляем два стакана кефира и перемешиваем, пока масса не свернется. Откидываем полученный продукт на марлю, подвешиваем и даем стечь. Яйцо и немного лимонной кислоты хорошо взбиваем. Всыпаем по чайной ложечке сахара и соли в получившийся творог. Еще раз взбиваем до получения однородной пышной массы.Сыр рикотта – популярный итальянский компонент многих десертов, а также лазаньи и традиционного пасхального хлеба.Приготовление: нагреваем 1,5 литра сыворотки до температуры 70°С, вливаем два стакана молока и нагреваем до температуры 75°С. Добавляем половину маленькой ложечки соли, быстро перемешиваем и продолжаем нагревать до температуры 85°С без перемешивания.Растворяем пол чайной ложки лимонной кислоты в половине стакана холодной воды и быстро вливаем в смесь. Перемешиваем несколько секунд. Появляющиеся сгустки сдвигаем шумовкой от краев к центру кастрюли. Отключаем огонь, оставляем сгустки отдохнуть минут на десять. Аккуратно вынимаем все на дуршлаг, застеленный марлей, и даем стечь.«Дехин» – традиционное индийское блюдо, идеальная основа для десертов.Приготовление: ставим дуршлаг на кастрюлю, застилаем его марлей и выливаем 1,5 литра йогурта, равномерно размазывая его по ткани для лучшего стекания сыворотки. Концы марли складываем поверх йогурта, герметично заматываем «конструкцию» полиэтиленовой пленкой и ставим в холодильник на полдня-сутки. Чем дольше простоит, тем плотнее будет масса.